Rabbia tra i cittadini e gli automobilisti che osservano le manovre azzardate: “da tempo assistiamo a queste imprudenze”. Lavori in corso che dovrebbero indurre a una guida ancor più responsabile e che, invece, “ostacolano” la marcia di chi ha sempre fretta o vuole risparmiare qualche goccia di carburante nel serbatoio: ecco, quindi, che l’inversione a U è servita, anche in mezzo al traffico, mettendo a serio rischio l’incolumità degli altri automobilisti che assistono, impotenti, a queste manovre “fuorilegge”. Tante le segnalazione scambiate tra i cittadini che si confrontano e raccontano gli episodi capitati. “Oltretutto per fare inversione impediscono, a chi sta dietro, di poter procedere in uscita perché devono aspettare che siano libere entrambe le corsie per fare l’inversione” spiega un residente, “e tutto accade per non percorrere pochi metri in più in macchina, tra l’altro, e non a piedi”.

Una situazione di estremo pericolo, insomma, che mette in allerta chi transita sulla strada ogni giorno e auspica un pronto intervento da parte delle istituzioni di competenza: “Pericolosissimo, la strada è molto trafficata. Spero anche io che venga preso qualche provvedimento”.