Santadi, un 88enne investe un 83enne al distributore e poi scappa: denunciato dopo la fuga lo spericolato nonnino.

Ieri a Santadi, i carabinieri della locale Stazione a seguito di una segnalazione ricevuta dalla centrale operativa di Carbonia e girata alle pattuglie in circuito, hanno denunciato per lesioni personali colpose e fuga in caso di incidente stradale con danni alle persone, un 88enne del luogo, pensionato, incensurato. Era accaduto che sulla SP1 al km 28 + 470 all’altezza del distributore Tamoil, una persona identificata poi in un 83enne, anch’egli di Santadi, pensionato, incensurato, era stato investito da un’autovettura che si era successivamente data a precipitosa fuga. Insomma il conducente del mezzo pirata non aveva prestato soccorso al pedone.

Gli immediati accertamenti svolti dai militari sul posto hanno permesso di individuare il mezzo, abbastanza particolare, tanto da poter poi risalire all’investitore che, una volta rintracciato, ammetteva liberamente le proprie responsabilità dichiarando di essersi allontanato rapidamente dal luogo dell’incidente per paura delle conseguenze che ne avrebbe potuto ricevere, e di essersene poi pentito. L’investito è stato trasportato con elisoccorso presso l’ospedale Brotzu di Cagliari dove gli sono state riscontrate diverse fratture ma senza rischi per la vita.