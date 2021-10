Il comparto 8 vede finalmente la luce. Il polo sportivo monserratino ospiterà anche le numerose squadre dell’hinterland che non trovano spazio nelle loro città. Dopo essere stato concluso più di 10 anni fa, inizia finalmente un percorso di attività sportive che si aspettava da tempo. “È stata un punto fondante il nostro programma sin dal 2016, che ha purtroppo visto una sua interruzione con l’ arrivo del commissario che purtroppo ha fatto ripartire l’ iter nel 2019. Ora, anche grazie ai nuovi imput immediatamente impressi dall’ Assessore ing. Raffaele Nonnoi, abbiamo reso disponibile l’ illuminazione che rende fruibile il campo anche nelle ore notturne – dichiara il Sindaco Tomaso Locci con delega allo sport. A breve- prosegue- grazie al lavori pubblici in corso, saranno resi disponibili anche gli spogliatoi per una piena fruizione del campo da parte delle associazioni sportive Monserratine e non solo”.

Attraverso infatti una richiesta al Comune di Monserrato e il pagamento delle relative tariffe, scontate per le associazioni locali, sarà utilizzato anche da squadre cagliaritane, quartesi e selargine che non trovano spazi fruibili nelle loro città. ” Pur comprendendo le difficolta, da quanto si legge nei quotidiani, che le amministrazioni delle città limitrofe hanno nella gestione e affidamento delle strutture sportive, tutta la maggioranza consiliare che mi sostiene è orgogliosa di poter sopperire alla mancanza di spazi che le associazioni sportive dell” area vasta incontrano. Monserrato ha una posizione oggettivamente baricentrica nell’ area vasta cagliaritana e la deve finalmente occupare anche da un punto di vista funzionale, sportivo, culturale, economico e sociale. La Monserrato che abbiamo promesso di cambiare sta prendendo volto ogni giorno di più.” In riferimento alle problematiche sollevate dalla minoranza relative alla riunione dei consigli comunali in videoconferenza anziché in presenza il Sindaco afferma che ” mi piacerebbe riunirci in presenza e discutere del futuro della nostra città insieme alla minoranza. Nel rigoroso rispetto della normativa anti-covid vigente e considerati gli spazi dell’ aula consiliare di Monserrato molto ristretti, concordo con la scelta del presidente del consiglio di proseguire le sedute in videoconferenza. Un sistema che permette senza alcuna difficoltà di poter esprimere appieno le proprie prerogative di consigliere comunale di maggioranza come di opposizione. Forse visti i risultati inattesi che stiamo raggiungendo, è più facile buttarla in rissa e bagarre piuttosto che diversi sedere di fronte a un PC e riconoscere i meriti della nostra amministrazione. Mi auguro che, ottenuto un po’ di spazio nei media locali, i sobillatori si responsabilizzino e si possano riappropriare del ruolo di cui loro stessi si sono spigliati e dare il loro critico e costruttivo apporto alla creazione di una nuova Monserrato, nell’ interesse esclusivo dei cittadini e lasciando da parte gli egoismi personali che gli elettori hanno evidenziato non gradire, nella tornata elettorale del 2016 e in maniera ancora più netta in quella del 2019.