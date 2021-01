Santadi in lacrime, addio a don Giampiero Marongiu

E’ morto nella notte intorno alle due don Giampiero Marongiu, amatissimo parroco di Santadi. Recentemente aveva cantato per beneficenza assieme d altri sacerdoti sardi per aiutare le persone in difficoltà a causa del Covid.

Così lo ricorda il parroco di Sant’Avendrace don Alessandro Simula. “Caro don Giampiero, improvvisa e devastante mi è giunta la notizia della tua prematura conclusione di questa vita terrena. Mi sono venuti in mente i giorni del seminario, le nottate passate insieme a preparare gli esami con litri di caffè e la tua sigaretta perennemente accesa, le tue mani d’oro con cui creavi meraviglie, la tua melodiosa voce con cui cantavi le lodi al Signore. Sono certo che quest’ultima dote ti meriterà di entrare nel coro degli angeli e il tuo cuore buono sarà la chiave del paradiso. Grazie per la tua amicizia e prega per noi”.