Governo, le ipotesi (e i numeri) per arrivare a un Conte ter

Allargare la maggioranza in Parlamento arrivando almeno alla quota minima di 161 senatori. È la parola d’ordine di Pd, M5s e Leu per poter puntare a dar vita a un governo Conte ter. Ed un passo in questa direzione si è compiuto con la nascita del nuovo gruppo ‘Europeisti-Maie-Centro democratico’ a palazzo Madama con la firma di dieci senatori. Lo si apprende da fonti qualificate dello stesso gruppo parlamentare.L’ampliamento della base parlamentare a sostegno dell’esecutivo, con la nascita di un nuovo gruppo autonomo, la cosiddetta ‘quarta gamba’, è condizione necessaria non solo per incassare una fiducia ‘piena’ anche al Senato, ovvero la maggioranza assoluta, ma soprattutto per avere i numeri nelle commissioni parlamentari così da non rischiare di finire ‘sotto’ ad ogni votazione e rendere non più determinanti i voti di Italia viva.

