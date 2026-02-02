Non finiscono le sorprese di Carlo Conti, che ha annunciato chi lo affiancherà sul palco dell’Ariston durante la prima serata del Festival accanto a Laura Pausini.

Star del martedì sera sarà Can Yaman, l’amatissimo attore turco reduce dal successo della fiction Rai Sandokan.

Conti, con consueta ironia, ha diffuso sui social una sua foto in versione “Tigre della Malesia” per dare la notizia.

Una semplice didascalia “Co-co” è la scritta Carlokan sulla foto, scatenando moltissimi commenti e risate da parte degli utenti.

Una bella occasione per il 36enne turco di mostrare al pubblico italiano che tanto lo apprezza un lato diverso di sè. Mistero ancora su cosa farà sul palco sanremese e se, oltre al ruolo più istituzionale di conduttore, si cimenterà in altri momenti inediti fra un brano e l’altro della gara.