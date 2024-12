A Sanluri vola la “casa” delle imprese, lotti Pip quasi al completo e arriva un nuovo finanziamento da 340 mila euro. L’eccezione della crisi: gli altri chiudono mentre nella città del Medio Campidano le serrande di imprese e negozi non cessano di sollevarsi.

Una controtendenza dettata dai numeri che continuano a salire quelli che, nel territorio di Sanluri, fanno ben sperare: emerge da un report emesso dal sindaco Alberto Urpi, “un’area produttiva ormai quasi interamente occupata dalle imprese. Per questo, stiamo già lavorando per estendere il PIP e creare nuovi lotti dedicati a chi vuole investire e far crescere la propria attività qui”. Il finanziamento regionale per le aree produttive finisce nelle casse di Sanluri, mettendo al centro lo sviluppo economico del territorio: 255.000 euro, sono i fondi regionali, “cui aggiungiamo un cofinanziamento comunale di 85.000 euro, potremo realizzare importanti interventi per migliorare le infrastrutture dell’area produttiva dove trovano casa non solo imprese locali ma da tutto il territorio.

Questo sostegno arriva nel momento giusto: stiamo già completando il rifacimento di tutti i marciapiedi del PIP e ora possiamo concentrarci su nuovi lavori. Interverremo per riqualificare l’ingresso dell’area industriale su via Cagliari, che attualmente è buio e necessita di interventi significativi sul ponte, e miglioreremo anche l’accesso dalla strada Samassi. Inoltre, realizzeremo nuovi parcheggi e sfrutteremo al meglio gli spazi ancora disponibili per creare ulteriori lotti produttivi”

Sanluri si conferma, quindi, un punto di riferimento economico per il territorio, “con queste iniziative, vogliamo continuare a costruire una “casa” delle imprese moderna e accogliente, dimostrando che Sanluri è un Comune che guarda al futuro, attento alle esigenze di chi sceglie di investire sul nostro territorio”.