Sanluri, tragedia sulla statale 131: muore in camper per infarto un 52enne di Guspini. Ecco chi è la vittima: si tratta di Gianfranco Orrù, che guidava il suo camper quando quasi certamente a causa di un improvviso malore ne ha perso il controllo. Una tragica carambola, perchè il mezzo pesante ha colpito un’altra auto prima di urtare il guard rail e provocare il grave incidente. Sul luogo sono accorsi i vigili del fuoco e i medici del 118, ma inutili sono stati i soccorsi: per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto intorno alle 19,30.