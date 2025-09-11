Sanluri, svolta per gli studenti dell’istituto superiore “Vignarelli”, sempre a rischio durante gli orari di entrata e uscita anche a causa delle macchine che sfrecciano lungo la provinciale 5.11: approvato il progetto di fattibilità che riguarda la sistemazione e la messa in sicurezza dell’area di accesso all’Istituto. Dopo anni di rischieste e solleciti, è stato approvato il progetto che permetterà di sistemare l’area inerente alla scuola frequentata ogni anno da centinaia di studenti provenienti da tutto l’hinterland.

“Si tratta di un intervento necessario, atteso da tempo, perché l’attuale configurazione creava difficoltà e situazioni di rischio soprattutto negli orari scolastici e in caso di maltempo” spiega Alberto Urpi, sindaco di Sanluri e consigliere regionale. “Con la realizzazione della nuova rotatoria e la riorganizzazione degli spazi, sarà finalmente possibile garantire ingressi più sicuri e fluidi per studenti, famiglie e personale scolastico. Parliamo di un’opera che migliorerà concretamente la quotidianità di chi ogni giorno frequenta la scuola e di tutti coloro che utilizzano quell’area. Investire sulla sicurezza e sulla funzionalità delle nostre strutture non è mai un dettaglio, ma un passo importante per dare serenità alle persone. Quando arrivano risultati come questo, a beneficiarne è tutta la comunità. Perché rendere più sicuro un luogo centrale come una scuola significa costruire insieme un futuro migliore e più ordinato per tutti.

Accanto a questo progetto, restano sul tavolo altre due priorità fondamentali per l’Istituto Vignarelli: la palestra e il teatro. Si tratta di interventi distinti ma altrettanto strategici, perché una scuola moderna non deve garantire solo spazi sicuri, ma anche ambienti adeguati alla formazione, alla crescita e alla socialità dei nostri ragazzi.

Per questo motivo lavorerò, come Consigliere Regionale, per far ottenere alla Provincia del Medio Campidano i finanziamenti e i mezzi necessari a portare avanti questi interventi. Mi impegnerò affinché vengano reperite al più presto le risorse indispensabili”.

L’obiettivo è, insomma, risolvere in maniera definitiva il problema del Vignarelli e consegnare alla scuola strutture all’altezza delle esigenze di studenti, famiglie e personale.