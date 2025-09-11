Sanluri, svolta per gli studenti dell’istituto superiore “Vignarelli”, sempre a rischio durante gli orari di entrata e uscita anche a causa delle macchine che sfrecciano lungo la provinciale 5.11: approvato il progetto di fattibilità che riguarda la sistemazione e la messa in sicurezza dell’area di accesso all’Istituto. Dopo anni di rischieste e solleciti, è stato approvato il progetto che permetterà di sistemare l’area inerente alla scuola frequentata ogni anno da centinaia di studenti provenienti da tutto l’hinterland.
Accanto a questo progetto, restano sul tavolo altre due priorità fondamentali per l’Istituto Vignarelli: la palestra e il teatro. Si tratta di interventi distinti ma altrettanto strategici, perché una scuola moderna non deve garantire solo spazi sicuri, ma anche ambienti adeguati alla formazione, alla crescita e alla socialità dei nostri ragazzi.
Per questo motivo lavorerò, come Consigliere Regionale, per far ottenere alla Provincia del Medio Campidano i finanziamenti e i mezzi necessari a portare avanti questi interventi. Mi impegnerò affinché vengano reperite al più presto le risorse indispensabili”.
L’obiettivo è, insomma, risolvere in maniera definitiva il problema del Vignarelli e consegnare alla scuola strutture all’altezza delle esigenze di studenti, famiglie e personale.