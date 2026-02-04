Sanluri, collaborazione tra Comune e Cav, “rafforzare il supporto, in modo ancora più

efficace e immediato, per le vittime”. Nei giorni scorsi il sindaco Alberto Urpi si è recato alla sede del Centro Antiviolenza Distrettuale (CAV) di Sanluri, realtà fondamentale di sostegno e aiuto alle donne e i figli minori che subiscono violenza.

Il CAV è servizio gratuito di grande importanza per il territorio che si compone di un equipe fatta di assistenti sociali, psicologi e avvocati capaci di accompagnare le vittime nel

percorso di difesa e assistenza.

“Per noi la presenza del CAV rappresenta un valore per Sanluri – ha dichiarato il Sindaco

Alberto Urpi –. Abbiamo voluto incontrare le operatrici per conoscere più da vicino il prezioso lavoro che svolgono e per rafforzare la collaborazione istituzionale. L’obiettivo è far sapere che esiste questo importante servizio”.

Il CAV di Sanluri è un servizio del PLUS locale che comprende 21 comuni ed è finanziato

dalla Regione. All’interno di un ambiente protetto, che garantisce la massima riservatezza e anonimato, il Centro offre supporto immediato alle donne che vi si rivolgono, mettendo a disposizione

professionisti qualificati e attivando tutte le misure necessarie per la loro sicurezza,

compreso l’eventuale inserimento in case rifugio.

Il servizio assicura anche assistenza psicologica e legale.

Contatto sportello CAV Sanluri: 380 7879876 chiamata, messaggio whatsapp o in

segreteria telefonica.