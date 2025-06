Una lunga coda di auto questa mattina lungo la statale: un tamponamento tra due automobili, all’altezza di Monserrato, ha rallentato notevolmente la marcia di chi transitava lungo l’arteria. Tutto risolto dopo l’intervento della municipale che ha regolarizzato il traffico. Non si registrano feriti gravi. Subito dopo, però, a creare problemi è subentrato il malfunzionamento del semaforo nell’incrocio con il camposanto della città: per risolvere il disguido sono già in azione le forze di competenza. Massima attenzione, insomma, per tutti coloro che si mettono in viaggio sino al ripristino del semaforo.