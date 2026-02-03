Sanluri, i parcheggi dell’istituto superiore Vignarelli tra buche e pozzanghere: Arst impossibilitata”ormai di entrare con i pullman per prendere gli studenti, e sta scrivendo una nota al riguardo”. Il sindaco Alberto Urpi: “È anni che lamentiamo questa situazione di degrado ai vari commissari della provincia che si sono succeduti: degrado del parcheggio, degrado degli spazi esterni, un teatro ancora inagibile al pubblico spettacolo, una palestra con crepe nelle pareti”.

La proprietà dello spazio ricade sulla Provincia, da tempo è stata messa in evidenza la grave problematiche che riguarda i giovani studenti.

“In tutti questi anni di commissariamenti della provincia non è stato risolto nulla per il Vignarelli, ne si sono spese neanche lontanamente le risorse necessarie, basta guardare il parcheggio.

Abbiamo informato e scritto subito e nuovamente alla Provincia: e voglio pensare e sperare che adesso, che è governata da chi ha una mandato elettivo, cambierà qualcosa”.

Insieme al plesso di Villamar, questo è l’unico istituto superiore della Marmilla, che serve ai giovani di 18 comuni (oltre 500 studenti): “Averlo lasciato così e lasciarlo così è da irresponsabili”.