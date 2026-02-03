Sconvolge la morte della giovanissima Ylenia Musella, residente nel rione Conocal di Ponticelli alla periferia Est di Napoli. La splendida 22enne è stata portata questo pomeriggio all’ospedale Villa Betania a bordo di una vettura, per poi essere abbandonata di fronte alla struttura sanitaria.

Ylenia aveva una ferita d’arma bianca alla schiena e tutti gli sforzi dei medici sono stati inutili per salvarle la vita, la 22enne è morta poco dopo.

Una morte che non solo colpisce per la giovanissima età della vittima, ma per i punti ancora da chiarire circa l’accaduto.

Disperati i familiari della ragazza, giunti in ospedale a seguito della tragedia. Come riportato da Il Mattino e Il Corriere Napoli, al momento si ipotizza che l’aggressione possa essere avvenuta sotto casa della giovane, per motivi attualmente da accertare. Assente il fratello 28enne della giovane, ancora non interrogato dalle forze dell’ordine ed irreperibile da questo pomeriggio. Da quanto si apprende i due ragazzi vivevano insieme e ci sarebbero stati alcuni dissapori. La madre e il patrigno di Ylenia si trovano attualmente in carcere.

Si indaga senza sosta quindi su ciò che possa essere accaduto: non risultano inoltre denunce e altre segnalazioni di violenza da parte della giovane.