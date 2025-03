Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Sanluri, con il supporto del personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di una 40enne residente a Sanluri, nubile, disoccupata e con precedenti di polizia.

La donna, già sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari per gli stessi fatti, dovrà ora scontare una condanna definitiva a 6 anni, 11 mesi e 20 giorni di reclusione per gravi violazioni in materia di stupefacenti. Le accuse a suo carico riguardano, nello specifico, i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di detenzione illecita di droga, commessi nel territorio di Cagliari in un periodo compreso tra una data anteriore al 7 aprile 2017 e il 25 maggio 2018.

L’esecuzione della misura rappresenta la conclusione di un lungo iter giudiziario, nel corso del quale sono stati accertati in maniera definitiva i gravi fatti contestati. L’intervento odierno, oltre a dare concreta attuazione alla sentenza emessa, conferma l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel controllo del territorio, contribuendo così al rafforzamento della legalità e della fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Al termine delle formalità di rito, la donna è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Uta (CA), dove sconterà la pena, come disposto dall’Autorità Giudiziaria mandante, regolarmente informata dai Carabinieri della Stazione di Sanluri che hanno curato l’esecuzione del provvedimento.