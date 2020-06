Sanluri, ecco i nuovi spazi per gli sportivi: “Il nuovo campo sarà dedicato al mitico Kobe Bryant”

Nuovi spazi per gli sportivi a Sanluri. “In questo periodo di stop per lo sport non siamo rimasti con le mani in mano e, anzi, ne abbiamo approfittato per realizzare/appaltare i lavori di restyling di un nuovo campo e spazi per gli appassionati di basket e volley – spiega Alberto Urpi sindaco di Sanluri – abbiamo voluto dedicare il campo a un grande campione di sport e di vita: Kobe Bryant”. Una iniziativa che non è passata inosservata e ha raccolto il consenso da parte dei cittadini. Il cestista statunitense è uno tra gli sportivi più conosciuti al mondo e ad aprile è stato inserito tra i membri del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. La sua tragica morte, avvenuta il 26 gennaio in seguito a un incidente con l’elicottero, ha scosso profondamente chi ammirava questo grande campione.

“Per il ritratto di Kobe ringraziamo Elio Gola e sua figlia Emma, che lo hanno realizzato gratuitamente” conclude Urpi.