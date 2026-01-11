I Carabinieri di Sanluri hanno tratto in arresto ieri sera un 45enne, disoccupato e già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio.

L’uomo camminava lungo le vie del centro quando all’improvviso, accortosi della presenza di una pattuglia, ha cercato di dileguarsi temendo, presumibilmente, un controllo. Il movimento sospetto non è passato inosservato tant’è che i Carabinieri hanno deciso di identificarlo e sottoporlo a controlli. La perquisizione personale e successivamente quella presso l’abitazione hanno consentito di rinvenire in suo possesso oltre 30 g. di cocaina, un bilancino di precisione, materiale atto al confezionamento e la somma contante di circa 2000 euro in banconote di vario taglio, tutto sottoposto a sequestro.

L’uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.