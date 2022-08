San Vito, ubriaco perde il controllo della moto e finisce fuori strada: denunciato.

Ieri alle 22 circa a San Vito i carabinieri della Stazione di Villaputzu sono intervenuti sulla SS 387 al km 83+100 per un sinistro stradale autonomo che ha coinvolto un motociclo Suzuki Dl 650 condotto da un 41enne di Villamar, con in sella anche una 36enne di Sardara. Nell’affrontare una curva l’uomo ha perso il controllo del motociclo che ha concluso la propria corsa fuori dalla carreggiata stradale. Sottoposto ad accertamento etilometrico il centauro è risultato essere positivo con un valore alla prima prova di 1,03 g/l e di 0,91 g/l alla seconda. É stato pertanto denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida in stato di ebbrezza alcolica, con le sanzioni accessorie del fermo amministrativo del motociclo e la decurtazione di 10 punti patente. La patente gli è stata poi ritirata. Entrambi i motociclisti hanno rifiutato di esser refertati dal servizio 118 giunto sul posto. I documenti di guida e circolazione del mezzo sono risultati essere in regola.