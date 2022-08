Controlli dei carabinieri tra Pula e Capoterra, sanzionato un esercizio pubblico: sequestrati 50 kg di carne non sicura.

Ieri sera, in occasione del servizio straordinario di controllo del territorio svolto tra Capoterra e Pula, i carabinieri delle locali Stazioni, unitamente ai colleghi di Domus De Maria, della Sezione Operativa della Compagnia di Cagliari e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, hanno identificato sulla strada complessivamente 58 persone, controllato 25 automezzi, contestata un’infrazione, effettuata una perquisizione personale, nonché controllato un esercizio pubblico con successiva contestazione di sanzioni amministrative per “inottemperanza alle procedure del proprio manuale di autocontrollo” e “mancata tracciabilità di generi alimentari”, per un totale di kg. 50 di carne di vario genere, che è stata sottoposta a sequestro e smaltita al momento (distrutta perché non sicura), con sanzione pecuniaria di euro 3.500. L’autorità amministrativa è stata informata dai militari del reparto speciale dell’Arma.