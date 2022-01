San Vito, incidente tra 3 auto sulla nuova 125: giovane di Villaputzu finisce all’ospedale

Incidente sulla nuova Ss 125, a San Vito. Vicino all’area di servizio Sarrabus Caffè tre auto sono state protagoniste di un tamponamento a catena: una Renault Modus guidata da una 30enne di Villaputzu, una Renault Clio con al volante un 48enne di Lanusei ed una Fiat Bravo guidata da un 52enne di Gairo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di San Vito e della stazione di Muravera e un’ambulanza del 118: i soccorritori hanno trasportato la guidatrice della Renault Modus all’ospedale San Marcellino di Muravera per accertamenti e cure. L’automobilista non sarebbe in pericolo di vita. Impegnati anche diversi carroattrezzi e personale dell’Anas per la pulizia della Statale e il ripristino delle condizioni di sicurezza.