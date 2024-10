San Vero Milis, lo show del grifone che riprende il volo: aveva abbandonato il suo gruppo, ora è guarito

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Riprende il volo, dopo una sosta di alcuni giorni sui tetti della borgata marina di S’Arena Scoada (San Vero Milis), l’esemplare di grifone che aveva abbandonato il gruppo rilasciato il 9 ottobre scorso a Villasalto.

Nei giorni scorsi, la consolidata collaborazione tra il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e dell’Unità di Progetto per la reintroduzione dei Grifoni in Sardegna (Life Safe For Vultures) ha permesso agli Agenti della Stazione forestale di Oristano di monitorare lo stato di salute di un esemplare di grifone eurasiatico (Gyps fulvus L.) che da diversi giorni sostava sui tetti delle abitazioni nella borgata marina di S’Arena Scoada, nel Comune di San Vero Milis.

Dopo un’accurata pulizia e l’asciugatura del piumaggio, l’esemplare, che aveva abbandonato il gruppo rilasciato il 9 ottobre scorso a Villasalto, ha potuto, in buono stato di salute, riprendere il volo.

Il Corpo forestale è da sempre impegnato nella tutela e nel soccorso delle specie protette in difficoltà, operando in prima linea per la salvaguardia degli animali selvatici.