Tragedia in queste ore a Torino. Una giovane mamma di 27 anni è morta improvvisamente in casa. Come riportato da Corriere Torino, sarebbero stati i figli della donna di 5 e 7 anni ad avvertire il loro papà che “la mamma dormiva da tanto tempo”.

Inutile la corsa degli operatori del 118, per la 27enne era troppo tardi. Al suo arrivo, l’uomo ha trovato davanti a sè una scena straziante: i suoi bambini erano accanto alla moglie, ormai senza vita, che la vegliavano.

Da quanto emerso fino a questo momento la 27enne sarebbe morta per cause naturali. Sul posto, a supporto dei piccoli, anche degli psicologi.