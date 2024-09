San Sperate ricorda con un albero Francesca Deidda, uccisa e rinchiusa in un borsone

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

San Sperate – Un albero per Francesca Deidda: domani mattina la piantumazione in occasione della manifestazione organizzata da Comune e Protezione Civile “Tottus Impari – Solidarietà Impegno e Speranza”. Una iniziativa per sensibilizzare riguardo la violenza, una piaga che ha investito anche la comunità sansperatina. A darne notizia è l’avvocato Gianfranco Piscitelli: “Su espresso invito del sindaco Fabrizio Madeddu, presenzierò come presidente di Penelope Sardegna e legale della famiglia, alla piantumazione di un albero in onore e ricordo della povera Francesca Deidda, barbaramente assassinata nella sua casa di San Sperate lo scorso maggio; con me sarà presente il fratello di Francesca, Andrea Deidda. Le Autorità cittadine vogliono così amplificare l’attenzione sul grave problema della violenza che ultimamente ha investito anche questo paese. L’appuntamento è per le ore 10 in via Ollastu vicino alle scuole medie”.