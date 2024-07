Monserrato, una cappella nella chiesa del Redentore aperta tutto il giorno

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una cappella nella chiesa del Redentore aperta tutto il giorno per consentire ai cittadini di recarsi anche quando la casa del Signore è chiusa: l’inaugurazione sarà il 1° agosto e per la realizzazione del luogo sacro sono state rispolverate due vetrate realizzate 24 anni fa da un artista locale. Un omaggio di don Nicola ai suoi cittadini che, anche oltre l’orario di messe e incontri, voleva che i fedeli potessero recarsi in chiesa per una preghiera o un conforto dello spirito. Per ovvi motivi, la chiesa non può rimanere aperta tutto il giorno ed è così che ha fatto realizzare una cappella che rimarrà sempre a disposizione di chi vorrà usufruirne. Una novità, arricchita dal fatto che ad arredare la cappella saranno due vetrate realizzate da Fabrizio Gallo per la chiesa, sotto richiesta di don Elvio, “e grazie a questo lavoro è partita la mia strada artistica”. Da allora ha fatto tanta strada Gallo, ha esposto in tutta Italia anche se la sua bravura è rimasta una passione, per sua scelta. Oggi è affermato in ben altro ambito professionale ma non dimentica quelle vetrate che presto saranno visibili da tutti.

Il 1° agosto ci sarà l’inaugurazione con la presenza anche del vescovo e del prete della comunità ortodossa: un incontro tra culture, di condivisione per esaltare l’unione della fede.