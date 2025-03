Gravissimo incidente sul lavoro questa mattina in un cantiere sulla strada provinciale 4. Un operaio 49enne, per cause ancora da accertare, è precipitato per circa 4 metri riportando seri traumi. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso al Brotzu di Cagliari. Le forze dell’ordine sono al lavoro per svolgere tutti i rilevi del caso e ricostruire la dinamica dell’accaduto.