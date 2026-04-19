È accaduto ieri mattina in via Monsignor Cherchi, il furgone era nei parcheggi fronte via Giovanni Falcone.

Il Comune: “Siamo dispiaciuti dell’accaduto e ci scusiamo pubblicamente con la ditta. “Se si è trattata di una bravata ci auguriamo che l’attrezzo venga restituito velocemente ma, soprattutto, chiediamo che, se qualcuno è stato testimone del fatto (magari al momento non ha pensato a un atto delinquenziale) dia la disponibilità a fornire la propria testimonianza per risalire agli autori del furto”.

Inoltre, nonostante i cartelli che segnalavano il divieto di sosta, le strade interessate agli interventi erano piene di macchine. La conseguenza è stata che la ditta, oltre a subire il furto (il danno e la beffa), non ha potuto svolgere le operazioni di pulizia per la presenza delle autovetture.

“Crediamo che questo sia solo frutto di distrazione, e non di menefreghismo, tuttavia chiediamo in futuro di prestare attenzione ai cartelli che vengono piazzati nelle strade. Altrimenti dopo non lamentiamoci che le strade non sono pulite o se arriva qualche multa”.