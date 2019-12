San Sperate, camion con un carico di animali si rovescia sulla 131: momenti di grande paura, vigili del fuoco e carabinieri sul posto. Il conducente del camion è riuscito miracolosamente ad uscire dall’abitacolo senza riportare gravi ferite, ma ci sono stati momenti di grande paura: l’incidente è avvenuto sulla rampa del cavalcavia al km 13, tra Cagliari e San Sperate. Sul posto sta intervenendo una squadra dei vigili del fuoco anche per mettere in sicurezza la carreggiata, e stanno arrivando i carabinieri. Traffico paralizzato sotto la pioggia battente, ancora non si conoscono le condizioni degli animali trasportati. (notizia in aggiornamento, foto generica)