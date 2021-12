Anziano cardiopatico va a cercare funghi e si perde nei boschi di San Gregorio, paura a Sinnai

Anziano cardiopatico va a cercare funghi e si perde sui monti dei Sette Fratelli. Paura a Sinnai. Nella tarda mattinata di oggi una richiesta di soccorso è pervenuta alla sala operativa 115 del Comando, da parte di un uomo anziano cardiopatico che si è avventurato alla ricerca di funghi nella località di San Gregorio, frazione del comune di Sinnai, una zona impervia ai piedi dei monti Sette Fratelli. L’uomo ha perso l’orientamento e non riusciva a trovare il percorso di rientro.

Tempestivamente la sala operativa 115 ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento e il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) dove gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno localizzato l’uomo in contatto telefonico con lo smartphone tramite punto GPS del telefono cellulare attraversando vari sentieri l’hanno raggiunto allertando l’elicottero del servizio territoriale Elisoccorso del 118 della regione Sardegna.

Lieto fine per l’uomo. Stabilizzato, vericellato e trasportato dal personale sanitario e del Soccorso Alpino con l’elicottero in ospedale per effettuare dei controlli.