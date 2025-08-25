San Giovanni Suergiu, centinaia di persone in marcia contro la discarica dei rifiuti pericolosi.

A poche decine di metri dal sito che dovrebbe contenere gli scarti pericolosi sono ubicate le abitazioni: “Un grave danno per la nostra salute e l’ambiente” urlano i cittadini.

Si sono dati appuntamento questa mattina alle ore 8:30 nella piazza della chiesa a Is Urigus per un corteo pacifico contro il progetto di discarica previsto in località Su Giri de sa Murta.

Il percorso si è snodato dalla piazza, attraversando via Sant’Antioco fino al campo sportivo.

In occasione dell’evento, la via principale si è vestita simbolicamente di bianco, con lenzuola esposte alle finestre e alle porte.

Dopo una breve sosta, il corteo ha proseguito il cammino verso la cava, superando lo stradello con divieto di accesso. “La nostra marcia si concluderà in prossimità della sbarra che delimita la proprietà, dove allestiremo un bivacco che durerà tutto il giorno o “tutti i giorni”.

Il nostro obiettivo è chiaro – spiegano gli organizzatori – dimostrare che il sito non sarà accessibile, bloccando l’ingresso e l’uscita in modo pacifico”.