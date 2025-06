San Gavino Monreale, treno fermo per “la presenza di persone estranee lungo la linea nei pressi della stazione”: stop alla circolazione, disagi per i viaggiatori. La comunicazione giunge dalle informazioni disponibili sui siti dedicati agli orari che aggiornano in tempo reale i viaggiatori. Al momento non è certa la motivazione che ha spinto diverse persone a riversarsi lungo la linea ferroviaria. Quel che è certo, è che la circolazione ha accumulato ritardi anche di 50 minuti. Il treno 21231 da ORISTANO a CAGLIARI è, per esempio, fermo dalle ore 14:03.