Bruttissimo incidente questa mattina in una cava ad Orosei. Un operaio di 42 anni di Gadoni è caduto per circa 9 metri, probabilmente dopo aver perso l’equilibrio.

Sul posto sono intervenuti, oltre al personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Siniscola per tutti i rilievi. Il 42enne è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Sassari ma non sarebbe in pericolo di vita.