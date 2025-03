Le strade si trasformeranno in un palcoscenico di colori, musica e creatività, con carri allegorici e gruppi in maschera: i carristi hanno ultimato i dettagli dei loro imponenti carri, le maschere sono pronte a sfilare e l’entusiasmo cresce di ora in ora. Appuntamento alle 16 in via Maria Carta, un nuovo percorso riapettoa quello delle precedenti manifestazioni, completamente ripensato per rendere l’evento ancora più spettacolare e fruibile. Via Roma diventerà il cuore pulsante della manifestazione, trasformandosi in un vero e proprio sambodromo di oltre 700 metri transennato, dove il pubblico potrà ammirare le esibizioni in totale sicurezza. La giuria sarà posizionata strategicamente in piazza Resistenza, garantendo una valutazione chiara e puntuale dei carri e dei gruppi mascherati.

Ma la festa non finisce con la sfilata: il gran finale si terrà nell’Area PIP, tra le grandi novità spicca la festa della Birra, un’occasione perfetta per brindare e divertirsi con un’ampia selezione di birre artigianali e locali. La serata proseguirà con un dj set per far ballare il pubblico fino a tarda notte. Il tutto sarà arricchito con uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo di San Gavino Monreale per regalare un epilogo indimenticabile alla 39ª edizione del Carnevale Storico Sangavinese.

L’edizione 2025 del Carnevale Sangavinese si preannuncia straordinaria e senza precedenti: con ben 26 carri allegorici, suddivisi tra gruppi di prima e seconda categoria, si raggiunge un numero di partecipanti mai visto prima. Solo i più grandi carnevali della Sardegna possono vantare una simile partecipazione, confermando San Gavino Monreale come un punto di riferimento per il mondo del carnevale isolano.

Tra i protagonisti della sfilata non mancheranno gruppi storici come gli Storpions di Terralba, il Fibra Ottica e il gruppo Rewind di San Gavino, il gruppo Is Casermettas di Guspini e i Lillo Boys di Gonnosfanadiga, che con le loro creazioni spettacolari promettono di lasciare il pubblico senza fiato.

L’elenco dei carri è altrettanto ricco e variegato, a partire dal carro simbolo del carnevale sangavinese, Su Baballotti, seguito da Old Wild Setzu Group, Los Bandoleros Samassi, Carnival Prison Sini, Boumerang Samassi, Los Sbronzettos Barumini, New Raminis Nuraminis, New Generation San Gavino, Scaccomatto Nurri, Rebus Group Sanluri, Caution Group Gonnosfanadiga, Il Giullare Samassi, H2O Sound Express Samassi, Magic Group Terralba, Moulinus Group Arbus, The Crazy People Ussaramanna, Lillo Boys Gonnosfanadiga, Fibra Ottica San Gavino, Storipions Terralba, El Dorado Sardara, The Crazy Carnival Arcidano, Is Carretones Sardara, Is Casermettas Guspini, Paralax Event Musei, Rewind San Gavino, Vertigo San Gavino e The Music Express San Gavino.

La partecipazione di così tanti carri dimostra il grande entusiasmo che circonda il Carnevale Sangavinese, un evento capace di coinvolgere migliaia di persone tra figuranti e spettatori, confermandosi tra le manifestazioni più importanti della Sardegna.

Quest’anno il Carnevale Sangavinese assume un significato ancora più profondo con l’introduzione di due premi speciali: uno per Kikki Pilloni, in memoria del celebre “calzolaio mascherato”, una delle figure più iconiche della manifestazione; l’altro per Enrico Garau, un riconoscimento alla genialità tecnica e scenografica di uno dei più grandi innovatori del Carnevale sangavinese.

Una sfilata che non sarà solo una celebrazione della tradizione, ma anche un’occasione per vivere un’esperienza unica tra spettacolo e divertimento. Dopo la premiazione dei migliori carri e gruppi a piedi, il Carnevale si concluderà con il tradizionale rogo, simbolo del carnevale sangavinese.

Per facilitare l’afflusso di visitatori alla 39ª edizione del Carnevale Storico Sangavinese, domenica 2 marzo saranno attivati quattro treni straordinari sulla tratta Cagliari-Oristano, oltre al potenziamento del collegamento bus ferroviario.

Dalla mattina saranno disponibili due treni straordinari da Cagliari a San Gavino Monreale, con partenze alle 08:27 e alle 11:28 e arrivi previsti rispettivamente alle 09:19 e alle 12:21. Per il ritorno, i treni speciali da Oristano a Cagliari partiranno alle 18:03 e alle 20:45, garantendo un viaggio sicuro e comodo per chi rientra dopo una giornata di festa.

Per chi viaggia in tarda serata, è stato inoltre potenziato il servizio bus sostitutivo ferroviario, con una corsa speciale che partirà da Decimomannu alle 22:31 e arriverà a San Gavino alle 23:21. Oltre alle corse straordinarie, resteranno attivi tutti i treni già previsti nella programmazione ordinaria di Trenitalia, consultabili sul sito ufficiale a partire dal 1° marzo 2025.

Grazie a questi collegamenti aggiuntivi, raggiungere San Gavino Monreale sarà ancora più semplice e comodo, permettendo a tutti di vivere senza stress la magia del Carnevale Sangavinese.

Chi volesse partecipare o assistere alla Grande Sfilata e al Gran Finale arrivando a San Gavino con la propria auto, potrà parcheggiare nei diversi punti parcheggio indicati nella mappa della manifestazione consultabile sul sito web ufficiale dell’evento www.carnevalestoricosangavinese.it.

I parcheggi consigliati per partecipare sia alla Grande Sfilata che al Gran Finale sono quelli di Piazzale Montevecchio in via Po, del Museo delle Due Fonderie in via Po, lungo tutta la via Pò e lungo la Via convento.