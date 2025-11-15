Momenti di panico questa mattina alla stazione di San Gavino Monreale. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villacidro sono intervenuti a seguito della segnalazione di un uomo che, secondo quanto riferito, si sarebbe posizionato sui binari proprio durante il transito di un treno in arrivo. Il comportamento tenuto dall’individuo ha costretto il macchinista ad arrestare bruscamente la marcia, generando un consistente ritardo nella circolazione e creando disagi sia ai passeggeri sia alla regolarità del servizio ferroviario.

Ricevuta la segnalazione, i militari sono giunti rapidamente sul posto e hanno immediatamente avviato una ricerca sistematica dell’uomo all’interno dell’area della stazione. L’individuo è stato rintracciato poco dopo all’interno del bar dello scalo ferroviario, dove è stato raggiunto e identificato. Si tratta di un disoccupato 25enne originario del Sudan, domiciliato nel Cagliaritano e regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.

Ricostruita compiutamente la dinamica dei fatti, i Carabinieri hanno proceduto agli accertamenti di rito. L’uomo, che non ha fornito alcuna motivazione plausibile per il gesto compiuto, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per il reato di interruzione di pubblico servizio.