“Altro che pale eoliche” è la segnalazione di un cittadino che, dal balcone di casa sua, ha visto sorgere la torre che potenzia la telefonia mobile. Utile, indispensabile sempre più al giorno d’oggi, ciò che fa storcere il naso è dove è stata collocata: pochi i metri che la separano dalle case, “un ecomostro e spetterà a noi cittadini dimostrare sulla nostra salute nel lungo periodo. Per quanto riguarda l’impatto ambientale, basta guardare le foto” spiega il residente. Non solo, cita anche che “il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito gli ambiti del potere regolamentare riconosciuto dall’Ordinamento ai Comuni per disciplinare l’inserimento degli impianti tecnologici per la telefonìa mobile e gli altri impianti produttivi di campi elettromagnetici.

La sentenza Cons. Stato, Sez. VII, 16 ottobre 2023, n. 8989 ha voluto indicare principi, criteri, limiti e modus operandi della facoltà per le Amministrazioni comunali di dotarsi di strumenti urbanistici di cui all’art. 8, comma 6°, della legge n. 36/2001 e s.m.i. per il migliore inserimento di tali impianti nel territorio comunale.

Fonte https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2023/12/06/il-potere-regolamentare-dei-comuni-in-materia-di-impianti-produttivi-di-emissioni-elettromagnetiche/“.