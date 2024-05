Samassi, i ragazzi della terza media al Giro d’Italia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cultura, storia, ambiente e anche sport: un viaggio di istruzione a 360° insomma quello che ha coinvolto le terze classi della scuola secondaria. Infatti, nella giornata finale hanno avuto la fortuna di essere a Recanati proprio nel momento in cui passava il Giro d’Italia. E quale modo migliore, quindi, per concludere l’esperienza se non quella di assistere ai campioni del ciclismo? Dopo un pranzo abbondante si sono ritagliati uno spazio lungo il percorso, in una posizione comoda per aspettare gli atleti tra risate, giochi e un po’ di emozione. Non solo: un fotogramma coglie studenti e professori proprio mentre passa la “maglia rosa”, il campione. Immancabile la bandiera dei quattro mori, sventolante, come sempre, tra le mani dei sardi in ogni occasione importante: un modo per farsi identificare ovunque, un simbolo che lega la Sardegna al resto del mondo.