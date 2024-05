Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La spiaggia di Baccu Mandara si fa bella: approvato il progetto da 300 mila euro che prevede viabilità, parcheggi, servizi igienici per la località che potenzierà, così, l’offerta turistica con una ricaduta in termini occupazionali oltre che occuparsi della salvaguardia ambientale. La sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda: “Chiedo ai bagnanti e ai turisti, pazienza per i lavori che a breve inizieranno, per i disagi di traffico e parcheggio. Perché avremmo voluto aspettare ma il finanziamento Regionale in piedi da troppo tempo non permette più tempo. Ora o mai più”. Dopo il superamento di tanti passaggi burocratici della definizione del progetto LITUS, che in giunta ha trovato il voto favorevole di tutti, è ora di passare subito ai fatti: lo studio riqualificherà la spiaggia, “e sarà accogliente per I bagnanti e turisti e resterà per sempre a disposizione di tutti”.

L’intervento approvato in giunta comunale nel corso della settimana, interesserà una superficie complessiva di 11.370 metri quadrati ed è finalizzato a migliorare il litorale. A breve andra in appalto e inizieranno i lavori per la realizzazione di opere di accesso al mare, di sistemazione e di arredo dell’area antistante e retrostante la spiaggia.

“Una parte di aree sono destinata a una serie di opere che sono di urbanizzazione primaria (viabilità e parcheggio) e di servizio alla balneazione dei cittadini e turisti. Le altre di sistemazione, delimitazione e a protezione dell’arenile con una piu definita perimetrazione e il recupero della vegetazione e le aree dunali e sito religioso.

Le opere di viabilità interessano il collegamento viario tra lottizzazioni turistiche per l’evacuazione, della zona a parcheggi e della limitrofa lottizzazione “Country Club” con la sede viaria accesso alla spiaggia di “Baccu Mandara” .

Inoltre la sistemazione della viabilità pedonale di accesso ai lotti fronte mare e la realizzazione di viabilità di collegamento per garantire l’accesso all’arenile”. Non solo: “Alcune aree verranno destinate alla creazione, in posizione retro dunale, di spazi pubblici di parcheggio per auto e bici e realizzazione di punti informativi e servizi igienici”. Le ricadute saranno, senza dubbio, dal punto di vista turistico, ottimali per tutto il territorio, un richiamo, insomma, per chi sceglierà di trascorrere le giornate al mare proprio nel litorale di Maracalagonis.

A questo progetto a breve si sommeranno i lavori di rifacimento delle strade di collegamento alla strada principale via Culazziga e ancora la sistemazione della strada comunale, lato montagna, per un altro importo di 300 mila euro, sono, infatti, in corso gli espropri e la programmazione.