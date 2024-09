Samassi e Turri in festa per i 100 anni di Leurachlia Figus

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si moltiplicano i centenari sardi, in mezzo all’affetto della famiglia e delle amicizie più care, ieri si sono svolti i festeggiamenti per signora Leurachlia che ha scelto Samassi come paese di vita.

Originaria di Turri, la signora Leurachlia Figus festeggia i 100 anni a Samassi, nella casa di una delle due figlie, ormai entrambe samassesi di adozione, per aver sposato due nostri concittadini.

I Sindaci di Samassi e di Turri, hanno voluto omaggiare la nuova centenaria e festeggiare con chiacchiere, auguri e foto di rito.

Molto conosciuta a Turri per la sua generosità e per aver svolto varie attività commerciali, è ricordata soprattutto per aver portato uno dei primi televisori in paese, simbolo di progresso e di solidarietà.

“Oggi raccoglie coccole e carezze per l’importante traguardo, raggiunta da amici e parenti, vicini e lontani.

Anche dall’Amministrazione Comunale i migliori auguri di Buon Compleanno e le felicitazioni più care per il proseguo della strada, nell’attesa che altre o altri si aggiungano a questa bella lista di centenari” comunica il Comune.