Salvano la vita ai mariti colti da arresto cardiaco, l’incredibile storia di Amalia ed Eleonora

Un destino che poteva essere decisamente crudele per entrambe ha unito la vita di due giovani mogli, Amalia ed Eleonora, che grazie a delle manovre tempestive e praticate nel modo corretto, hanno salvato la vita ai loro mariti, Alessandro e Marco. Due storie bellissime e a lieto fine a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, diffuse dall’Ospedale del Cuore di Monasterio di Massa, dove sono ricoverati i mariti delle due donne. Sia per Amalia che per Eleonora il campanello d’allarme è scattato la notte, mentre i loro compagni dormivano.

Il respiro anomalo e affannoso ha destato subito preoccupazione nelle due donne, che hanno messo in pratica ciò che avevano imparato sulle tecniche di rianimazione. Inoltre Amalia è anche volontaria e ha fatto il corso BLS (Basic Life Support , Supporto di Base delle Funzioni Vitali). Dopo le prime essenziali manovre, sono intervenuti i soccorsi. Come ha raccontato Amalia, gli operatori del 118 sono stati fondamentali già nel momento della telefonata, in cui hanno saputo darle ulteriori indicazioni si come si sarebbe dovuta comportare prima del loro arrivo.

Stessa esperienza per Eleonora, che come Amalia ha elogiato la competenza e l’umanità di tutto il personale sanitario: “Marco è stato operato e adesso sta bene. Ringrazio tutti i medici, gli infermieri, il personale della terapia intensiva. Sono stati degli angeli per Marco e per me”. Un’ulteriore dimostrazione di come la conoscenza del primo soccorso sia essenziale e possa salvare, letteralmente, la vita a chi ci sta vicino.