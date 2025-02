L’estremo sacrificio d’amore di un saldatore di 48 anni, Salvatore Benfari, a Caltabellotta, in provincia di Agrigento. Stando alle prime informazioni, il 48enne era con il padre in cantina quando le figlie di 8 e 12 anni hanno dato l’allarme dell’incendio che era appena divampato in casa. A quel punto Salvatore riesce a mettere in salvo le bimbe è il padre porta fuori la mamma 75enne. Purtroppo però, Salvatore è rimasto bloccato ed è morto carbonizzato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono occupati di domare il rogo e hanno affidato alle cure sanitarie la mamma di Salvatore, che ha riportato ustioni di secondo e terzo grado. La donna si trova attualmente ricoverata a Palermo in prognosi riservata. Ignote, al momento, le cause del rogo.