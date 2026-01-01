Sabato 3 gennaio prendono ufficialmente il via anche in Sardegna i saldi invernali, che accompagneranno lo shopping delle famiglie per i prossimi 60 giorni. Nel Sud Sardegna, secondo le stime del Centro Studi Confcommercio Sud Sardegna, il valore complessivo dei saldi raggiungerà 32.297.300 euro, un dato sostanzialmente in linea con quello dello scorso anno, seppur con una lieve flessione.

Saranno 159.100 le famiglie che approfitteranno degli sconti, con una spesa media di 203 euro a nucleo familiare. L‘acquisto medio a persona si attesterà invece sui 92 euro, un euro in meno rispetto al 2025, segno di un mercato che tiene ma non cresce.

Un andamento stabile che risente però in modo evidente dell’anticipo degli acquisti legato alle promozioni di novembre.

“I dati ci restituiscono un quadro di sostanziale tenuta, molto simile a quello dello scorso anno –spiega Giuseppe Scura, direttore di Confcommercio Sud Sardegna – ma è evidente che la Black Week ha inciso in maniera significativa, anticipando una parte importante degli acquisti. Oggi i saldi non sono più l’occasione per comprare il superfluo, ma uno strumento per soddisfare bisogni concreti”.

Le festività natalizie hanno comunque garantito un discreto flusso di vendite, confermando la tendenza verso il regalo ‘utile’, sempre più preferito dai consumatori.

Le regole per acquistare correttamente durante i saldi