Saldi flop a Cagliari, l’allarme dei commercianti: “I primi giorni è stato un disastro”

“Disastro completo, al di sotto delle percentuali normali”. E’ il commento di Marco Medda, presidente di Confesercenti Cagliari. “In questi primi giorni i numeri sano bassissimi, al di sotto delle aspettative. Le persone sono in casa e vanno al risparmio. E poi c’è la concorrenza dell’online che ormai è sensibile. Sono fattori che non sono soltanto riconducibili ai saldi. Ma è tutto il sistema che si sta modificando. E’ urgente una ristrutturazione del sistema commerciale. Va ripreso in mano il commercio, soprattutto il rapporto tra la città e il settore distributivo, Si continua a favorire i grandi centri commerciali. E questo è un errore gigantesco. La Regione, responsabile in materi di commercio, deve affrontare seriamente il problema”.