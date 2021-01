Sagre addio e imprese artigiane di Cagliari in crisi, il Comune a Solinas: “Subito gli indennizzi Covid”

Con lo stop alle fiere e alle sagre le imprese artigiane della città sono in crisi. E così oggi l’assessore comunale alle Atttività produttive Alessandro Sorgia in una lettera ha chiesto al Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas gli indennizzi Covid alle imprese dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale.

“Gentile Presidente”, scrive Sorgia, “nella mia qualità di assessore alle attività produttive, turismo e promozione del territorio del comune di Cagliari, con la presente pongo in evidenza il tema relativo alla grave crisi che da quasi un anno ha colpito, e purtroppo continua ad abbattersi sulle imprese artigiane di cui all’oggetto, che possiamo definire epocale. Come lei ben sa, purtroppo il principale mercato interno è costituito dai mercati e dalle fiere specializzate, così come dagli eventi pubblici e privati, feste e manifestazioni. Tutte attività bloccate dall’emergenza Covid, che si protrae ahimè da troppo tempo, così come la chiusura degli showroom regionali, ubicati presso gli aeroporti, e i tanti punti vendita privati. Tale situazione nel suo complesso sta provocando una inevitabile assenza di liquidità che mette a serio rischio la stessa sopravvivenza di tali attività.

A tal proposito, pertanto, a carattere d’urgenza si chiede un congruo indennizzo per il citato settore, alla stregua di quanto è stato fatto per altre attività lavorative. Concorderà sicuramente con me che ora più che mai occorra salvaguardare gli antichi mestieri della nostra terra che rappresentano un vero e proprio fiore all’occhiello al fine di reclamizzare al meglio la promozione del nostro territorio.

Conoscendo la Sua sensibilità, sono certo di un Suo autorevole intervento in proposito, al fine di salvaguardare i tanti posti di lavoro coinvolti e comunque l’intera filiera del settore”.

