Quattro persone disperse a Sadali.

Nella tarda serata, la Sala Operativa dei vigili del fuoco di Nuoro ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte di quattro persone che avevano perso l’orientamento durante un’escursione nello scenario impervio di Sadali.

I quattro, tra cui anche una bambina, sono stati subito geolocalizzati. Considerato il posizionamento dei dispersi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti congiuntamente con due squadre provenienti dai distaccamenti di Mandas e Sorgono.

Le persone sono rimaste sempre in contatto con la Sala Operativa, che ha monitorato le loro condizioni fisiche e tranquillizzato il gruppo fino all’arrivo delle squadre di soccorso, che li hanno raggiunti intorno alle 22:15.

Dopo averli rifocillati e aver fornito i primi aiuti, il gruppo è stato accompagnato lungo il percorso più breve per raggiungere i propri mezzi.

Tra tutti, quella che sicuramente ricorderà la serata è la bambina, che sulla via del rientro, per undici chilometri, ha tenuto per mano i Vigili del Fuoco, come se si trattasse di una bella avventura da raccontare.