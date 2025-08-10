Una drammatica notizia che ha scosso la comunità quella della scomparsa improvvisa e prematura del ragazzo. Per lui la comunità si è fermata annullando la festa in paese. “Con immenso dolore e profonda commozione, comunichiamo alla comunità di Senorbì che, a causa della tragica e prematura scomparsa di Alessio, tutte le manifestazioni legate alla nostra festa sono annullate” aveva comunica il comitato Sant’Antioco e Santa Mariedda.

“Non troviamo le parole per esprimere il vuoto che questa notizia lascia in tutti noi. In segno di rispetto e vicinanza al dolore della famiglia, ogni momento di festa si ferma, lasciando spazio al silenzio, al cordoglio e alla preghiera”.

Domani si svolgerà il funerale del giovane volato via il 5 agosto, l’ultimo abbraccio verrà dato nella parrocchia di Santa Barbara.