Sabato notte movimentato a Quartu: patenti revocate per alcol, spunta anche una lama di 20 cm. Maxi controlli dei carabinieri, ecco tutti i dettagli delle operazioni.

Nell’area di Quartu Sant’Elena è stata svolta un’ampia operazione di controllo del territorio avente come obiettivi:

• contrasto agli stupefacenti: nel corso delle perquisizioni personali eseguite nei vari centri urbani, 5 soggetti sono stati sorpresi in possesso di sostanza stupefacente (tipo hashish, per un quantitativo complessivo di oltre 12 grammi) e conseguentemente segnalati alla Prefettura di Cagliari quali assuntori.

• sicurezza stradale e porto abusivo di armi:

− un uomo è stato trovato in possesso di un coltello a lama fissa della lunghezza di 20 cm e alla guida con patente revocata.

− un altro conducente è stato sorpreso alla guida privo del previsto titolo autorizzativo; per guida senza patente (mai conseguita, con recidiva nel biennio).

− ulteriori 3 automobilisti sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica;

• controlli ad eventi pubblici e violazioni amministrative: sono state rilevate e sanzionate irregolarità nella somministrazione temporanea di alimenti e bevande in assenza dei titoli autorizzativi previsti nel corso di un evento pubblico.