Assemini, ancora una rissa per le vie del centro abitato, in via Sardegna urla e minacce finiscono nel sangue: sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.

Cittadini esasperati: “Hanno danneggiato le vetture in sosta, tre risse in meno di un mese vuol dire che c’è un problema di sicurezza”.

Un gruppo di persone dalle parole è passato ai fatti buttando giù dal letto chi dormiva tranquillo: erano circa le 4 del mattino, prima le urla e le minacce e poi il pestaggio violento. Nella rissa sono state danneggiate alcune auto in sosta, “siamo rimasti giù in strada con i carabinieri che effettuavano i rilievi” spiega un residente.

Si riparla di sicurezza nella città dell’hinterland cagliaritano che di recente ha registrato altre due risse tra fine settembre e inizio ottobre: diversi i giovani coinvolti che hanno avuto necessità delle cure mediche.