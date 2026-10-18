Non si placano le tensioni che da ieri sono protagoniste in Piazza Duomo a Milano fra manifestanti e forze dell’ordine.

Anche oggi migliaia di giovani sono scesi in piazza e gli scontri non si sono fermati: sono stati lanciati petardi contro gli agenti della polizia e sono state distrutte le vetrine dei negozi Footlocker e e Champions. Saccheggiato anche il supermercato Carrefour della zona.

Polizia e Carabinieri hanno fermato 16 persone e denunciato altre 22 per per devastazione, saccheggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Come spiegato dalla Digos di Milano si “sta procedendo a ulteriori accertamenti volti a identificare altri responsabili dei disordini e dei danni compiuti in centro città”, grazie soprattutto alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Foto del nostro partner Qn/Il Giorno