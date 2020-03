Ryanair sospende tutti i voli per l’Italia, stretta ulteriore sul Coronavirus

Ryanair sospende tutti i voli per l’Italia, il Coronavirus rende la Sardegna più isolata nei giorni della stretta. Anche chi deve spostarsi per lavoro e per salute avrà meno collegamenti, anche se in questo momento in tanti rinunciano e preferiscono stare comunque a casa per limitare i contagi, non solo in osservazione al decreto del governo ma anche per scelte personali. “La Gran Bretagna sconsiglia i viaggi “non essenziali” nel nostro Paese. Ryanair e British Airways hanno sospeso tutti i voli da e per l’Italia. Per Ryanair lo stop partirà dalle 24 di domani fino all’8 aprile per i voli domestici e dalle 24 del 13 marzo fino all’8 aprile per i voli internazionali”, conferma Quotidiano.net.