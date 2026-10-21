Taglio dei voli Ryanair per l’inverno 2026 in Sardegna, con una riduzione del 15% ad Alghero e del 50% a Olbia, dove sarà soppressa anche una rotta. A pesare, secondo la compagnia, la mancata abolizione per tutto l’anno dell’addizionale municipale. In crescita, invece, l’operativo su Cagliari, con una nuova rotta per Forlì e più collegamenti con Milano Malpensa e Venezia.

Lo ha annunciato questa mattina Jason McGuinness, chief commercial officer di Ryanair, accogliendo con favore la decisione della Regione Sardegna di sospendere l’imposta negli inverni 2026 e 2027. “La misura è arrivata troppo tardi per incidere sull’operativo dell’inverno 2026 ed è ben lontana dall’abolizione per tutto l’anno necessaria a ripristinare la competitività della Sardegna”, ha dichiarato McGuinness, sottolineando le criticità di Alghero e Olbia, penalizzate da una cronica stagionalità. Cha ha poi fatto un duro affondo conto il sistema di continuità territoriale della Sardegna: “La Regione spreca 50 milioni per un sistema che non funziona”, ha detto.