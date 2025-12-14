Una terribile tragedia è avvenuta venerdi a Pantano di Pignola, vicino Potenza. Un’auto con a bordo Giulio Nappi, 51 anni, e suo figlio Francesco, 9, si è scontrata contro un suv. Tremendo l’impatto, in cui il 51enne è morto sul colpo. Trasportato in gravi condizioni al San Carlo il piccolo Francesco, morto in queste ore dopo due giorni di ricovero nel reparto di rianimazione. La madre di Francesco, come ultimo estremo gesto d’amore e altruismo, ha acconsentito alla donazione degli organi del suo bambino.

“Un dolore immenso che lascia senza parole, per il piccolo Francesco e per Giulio”, le parole del sindaco di Potenza Antonio De Luca.

“Tutta la comunità è sconvolta, ferita nel profondo, raccolta nel silenzio e nel cordoglio, stringendosi con affetto e rispetto alla famiglia colpita da una perdita così ingiusta e straziante.”