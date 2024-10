Ruba uno scooter, cerca di sfuggire ai carabinieri e si schianta contro un muro: studente muore a 17 anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia nel tardi pomeriggio di ieri nel quartiere romano Ostiense. Un ragazzo di soli 17 anni è morto schiantandosi con uno scooter contro un muro. Stando alle prime ricostruzioni, il ragazzino- studente senza alcun precedente- sarebbe salito in tutta fretta in sella al due ruote subito dopo aver notato una pattuglia dei carabinieri. Quindi, poi, nella fuga, avrebbe perso il controllo del mezzo, risultato poi rubato. Sembra che il 17enne fosse in compagnia di un amico, che si era nascosto nei cespugli, e fosse senza casco. A nulla sono valse le cure dei sanitari dell’ ospedale San Camillo, dove il giovane è stato subito trasportato dopo il fatale incidente. Al momento la dinamica della tragedia sembra chiara e non sono in atto ulteriori accertamenti sull’accaduto.